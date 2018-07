Seehofer: "Kein Masterplan der Koalition"

Am Dienstag präsentiertes Dokument enthält den von der SPD abgelehnten Begriff der Transitzentren

Berlin – Deutschlands Innenminister Horst Seehofer hat in sein Maßnahmenpaket zur Steuerung und Begrenzung der Migration die Einigung der Koalition zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutsch-österreichischen Grenze nicht aufgenommen. "Es ist ja kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan dieses Hauses", sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung seines 63-Punkte-Programms. Alles, was der Umsetzung diene, sei nicht Bestandteil. In dem Plan findet sich daher auch noch der von der SPD abgelehnte Begriff der Transitzentren zur Zurückweisung von Flüchtlingen.

Die Spitzen der Koalition hatten sich am vorigen Donnerstag darauf verständigt, die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutsch-österreichischen Grenze in sogenannten Transitverfahren zu prüfen. Sie sollen dann abgewiesen werden, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben. Grundlage dafür sollen noch zu schließende Abkommen mit den betroffenen Ländern sein. Seehofer sagte, er strebe im Juli Klarheit darüber an, ob es diese Abkommen geben werde oder nicht.

Videoaufzeichnungen bei der Anhörung

Neu ist die Prüfung einer Einführung von Videoaufzeichnungen bei der Anhörung von Asylbewerbern. Leitmotiv seines Maßnahmenkatalogs sei die Schaffung von Ordnung und Gewährleistung von Humanität. Erforderlich sei eine Balance zwischen Hilfsbereitschaft und den Möglichkeiten Deutschlands.

"Kein Land dieser Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen", sagte Seehofer. Integration könne nur gelingen mit einer Begrenzung der Zuwanderung. Nur die konsequente Durchsetzung des Rechts sichere den Rechtsstaat. "Und da haben wir noch eine ganze Menge zu tun", sagte der Innenminister.

In der Koalition sind die 63 Punkte noch nicht abgestimmt. (red, Reuters, 10.7.2018)