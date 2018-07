Adidas bringt Sneakers der großen "Game of Thrones"-Häuser

Der Twitter-Kanal Yeezy Mafia veröffentlichte letzte Woche geleakte Fotos der Turnschuhe

Zur finalen Staffel von "Game of Thrones" soll Adidas 2019 eine eigene Sneaker-Kollektion der beliebten HBO-Serie auf den Markt bringen. Die Turnschuhe sollen im Design der großen Häuser von "Game of Thrones" erscheinen. Darunter vertreten sind beispielsweise die Häuser "Lannister", "Targaryen" oder "White Walker".

foto: yeezy mafia Adidas Sneaker im "White Walkers" Design

Die Fotos wurden auf dem Twitter-Kanal Yeezy Mafia veröffentlicht. Die Betreiber des Twitter-Kanals haben schon in der Vergangenheit mit Adidas-Leaks für Aufsehen gesorgt und sind damit in der Regel richtig gelegen. Ein exaktes Datum bezüglich der Veröffentlichung ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sportartikelhersteller hüllt sich dahingehend noch in Schweigen.

foto: yeezy mafia Adidas Sneaker im "Targaryen" Design

Die letzte "Game of Thrones"-Staffel

Die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" soll 2019 erscheinen. HBO hat zwar das Jahr 2019 bestätigt, bislang jedoch noch keine konkreten Angaben gemacht, in welchem Monat die Serie an den Start gehen wird. Insidern zufolge soll in der achten Staffel die größte Schlacht der gesamten Serie zu sehen sein. Für die Dreharbeiten der Schlacht wurden 55 Drehtage anberaumt. (mapa, 10.07.2018)