ÖGB-Chef für Clearingstelle bei Produktionsspitzen

Katzian zu bereits dementierten angeblichen Plänen: Bei Angriff auf Urlaubsregelung wäre "in diesem Land Feuer am Dach"

Wien – Die Regierung sollte auf das geplante Gesetz zum 12-Stunden-Arbeitstag verzichten – stattdessen sollte eine "Clearingstelle" eingerichtet werden, die binnen 48 Stunden über die Zulässigkeit einer zwölfstündigen Arbeitszeit zur Abdeckung von Produktionsspitzen entscheiden soll. Das schlug ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" (SN, Dienstag) vor.

Zu den mittlerweile seitens der Regierung dementierten angeblichen Plänen einer Abschaffung der fünften Urlaubswoche meinte Katzian, sollten Wirtschaft und Regierung die Urlaubsregelung infrage stellen, wäre "in diesem Land Feuer am Dach", so Katzian. (APA, 10.7.2018)