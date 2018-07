Die Lira mag Erdogans neues Kabinett nicht

Kurssturz der türkischen Währung nach der Ernennung von Schwiegersohn Berat Albayrak zum neuen Finanzminister

Als sich die Verkündung der neuen türkischen Regierung hinzieht, beginnt die Lira schon langsam zu fallen. Gerüchte über die Bestellung von Berat Albayrak, des ehrgeizigen Schwiegersohns, zum neuen Finanzminister machen in Ankara am späten Montagabend die Runde. Dann ist es so weit: Staatschef Tayyip Erdogan kommt in den Pressesaal seines Palasts und lässt seine Minister einer nach dem anderen unter Applaus auf die Bühne treten. Der 40 Jahre alte Schwiegersohn ist dabei.

Berat Albayrak, der bisherige Energieminister, ist nun die Schlüsselfigur für die türkische Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die Lira rutscht in den folgenden Stunden um 3,8 Prozentpunkte auf 4,7488 für einen US-Dollar. Am frühen Morgen, noch vor Öffnung der Börse in Istanbul, krebst die türkische Währung unter die Marke von 4,70 für den Dollar zurück und steuert mit 5,53 auf neue Höhen für den Euro zu. Der Dienstag kündigt sich schwierig für die türkische Finanzwelt an.

Lockere Geldpolitik

Anders als sein Vorgänger Naci Agbal im Finanzressort und Mehmet Şimşek als Vizepremier und Staatsminister für die Wirtschaft gilt Berat Albayrak als Fürsprecher einer lockeren Geldpolitik. Niedrige Zinsen und staatliche Großinvestitionen sollen den Konsum in der Türkei stetig am Laufen halten. Es ist die finanzpolitische Überzeugung seines Schwiegervaters Erdogan, die Albayrak übernommen hat.

Doch die türkische Wirtschaft ist überhitzt und die Inflation mit zuletzt 15,39 Prozent im Juni auf einem Rekordstand seit dem Bankencrash von 2000. Ausländische Investoren haben auf den Verbleib des letzten Vertreters der türkischen Boomjahre nach 2010, Mehmet Şimşek, gehofft.

Zentralbank im Visier

Einen Wirtschaftsminister gibt es in dieser ersten, verkleinerten Regierung, die Erdogan selbst als Präsident führt, nicht mehr. Ein Bürokrat – Mustafa Varank – hat das Ressort Industrie und Entwicklung übernommen, eine auch innerhalb der Türkei wenig bekannte Geschäftsfrau, Ruhsar Pekcan, ist nun Handelsministerin. Albayrak aber – er ist mit Erdogans ältester Tochter Esra verheiratet – wird den Kurs vorgeben. Die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank, die Erdogan schon in der Vergangenheit, ein ums andere Mal in Frage stellte, wackelt nun.

Erdogan zog am Ende vier neugewählte Abgeordnete seiner Partei aus dem Parlament ab und gab ihnen Ministerposten. Neben Albayrak ist Mevlüt Çavuşoglu doch erneut Außenminister; Süleyman Soylu bleibt Innen- und Abdülhamit Gül Justizminister. Die neue Präsidialverfassung schreibt vor, dass Abgeordnete nicht gleichzeitig Regierungsämter übernehmen können. Die vier Politiker müssen deshalb ihre Mandate zurückgeben und die AKP verliert zunächst vier Sitze. Erdogan hatte sie im Wahlkampf als Kandidaten an prominenter Stelle aufgestellt, um den Wählern zu suggerieren, das türkische Parlament sei auch nach dem Wechsel zum Präsidialsystem eine mächtige Institution.

Armeechef wird Verteidigungsminister

Eine Premier ist die Ernennung des bisherigen Armeechefs Hulusi Akar zum neuen Verteidigungsminister. Akar sollte im August bei der jährlichen Personalrochade an der Armeespitze ohnehin ausscheiden. Doch in den vergangenen Jahrzehnten führten Zivilisten ohne großen Einfluss auf die Armee Verteidigungsressort. Das hat sich nun geändert. Akar gilt als loyaler Erdogan-Folger. Der Staatschef behielt ihn nach dem vereitelten Putsch vom Sommer 2016 auf seinem Posten. Neuer türkischer Armeechef wird – wie erwartet – der Kommandeur der Landstreitkräfte Ümit Dündar. (Markus Bernath, 10.07.2018)