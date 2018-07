Kein grünes Licht für Initiative gegen Abschiebung von Lehrlingen

Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) setzte sich dafür ein. Seine Resolution wurde nun von FPÖ und ÖVP abgelehnt

Linz – Die oberösterreichische Landesregierung hat am Montag eine von Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) beantragte Resolution gegen die Abschiebung gut integrierter Lehrlinge abgelehnt. Er wollte den Bund auffordern, politische Lösungen zu suchen, damit diese ihre Ausbildung absolvieren können.

"Sehr enttäuschend" sei, dass nicht nur die FPÖ, sondern auch die ÖVP gegen seine Initiative gestimmt habe, so Anschober in einer Presseaussendung. Er verwies darauf, dass bereits 68 oberösterreichische Gemeinden – "die meisten mit ÖVP-Bürgermeistern" – und die Wirtschaftskammer sich gegen diese Abschiebungen ausgesprochen hätten, ebenso die Landtage von Vorarlberg und Wien. Oberösterreich sei mit 373 Lehrlingen aber das am stärksten betroffene Bundesland. (APA, 9.7.2018)