Boris Johnson als britischer Außenminister zurückgetreten

Londons ehemaliger Bürgermeister gilt als Verfechter eines sogenannten harten Brexit

London – Der britische Außenminister Boris Johnson hat am Montagnachmittag überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der ehemalige Bürgermeister Londons und schillerndes Gesicht der Kampagne für den Austritt Großbritanniens aus der EU galt als Verfechter eines harten Brexit-Kurses.

Johnson ist damit das dritte Regierungsmitglied, das innerhalb der vergangenen 24 Stunden seinen Rücktritt bekanntgab. Zuvor hatten bereits Brexit-Minister David Davis und der parlamentarische Sekretär Steve Baker den Hut genommen.

Eine Stellungnahme der britischen Premierministerin Theresa May vor dem Unterhaus in Westminster ist für den Abend geplant. Für May könnte es eng werden, weil immer mehr Konservative gegen die eigenen Premierministerin wegen ihrer Vorschläge für einen sanfteren Austritt aus der EU rebellieren. Wenn sich 48 Abgeordnete der konservativen Partei finden und einen Antrag unterzeichnen, kann es zu einer Vertrauensabstimmung im Parlament kommen. Ob May diese überstehen würde, ist ungewiss. (red, 9.7.2018)