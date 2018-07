Nummer sieben unterlag Kiki Bertens in zwei Sätzen

London – Die Tschechin Karolina Pliskova ist am Montag im Achtelfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon als letzte Spielerin der Top Ten der Setzliste ausgeschieden. Die frühere US-Open-Finalistin unterlag als Nummer sieben der Niederländerin Kiki Bertens (Nummer 20) mit 3:6,6:7(1). Erstmals in der Wimbledon-Geschichte erreichte keine der besten zehn Spielerinnen das Viertelfinale. (APA, 9.7.2018)