400 Nackte posierten für US-Fotograf Spencer Tunick

Auf dem Dach eines Parkhauses in Melbourne für Kunstaktion versammelt

Rund 400 Menschen haben in Melbourne für die Aktion "Return of the Nude" des US-Fotografen Spencer Tunick nackt posiert. Sie versammelten sich dafür am Montagmorgen auf dem Dach eines Parkhauses. Die Aktion ist Teil des Chapel Street, Prahran's Provocare Festivals. Tunick ist für seine Fotokunstinstallationen mit nackten Menschen bekannt, die er auch schon vor dem Opernhaus in Sydney und im Wiener Ernst-Happel-Stadion inszeniert hat.

In Melbourne trugen die Teilnehmer während der 15-minütigen Aktion bei winterlichen Temperaturen lediglich dünne rote Umhänge. "Ich habe schnell gearbeitet, damit die Menschen nicht frieren", sagte Tunick. "Ich glaube, ich habe ein schönes Kunstwerk bekommen." (APA, red, 9.7.2018)