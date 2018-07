Äthiopien und Eritrea unterschrieben Friedensvertrag

Nach der Einigung am Friedensgipfel vom Sonntag bricht eine neue Ära zwischen den zwei ehemaligen Erzrivalen an

Asmara/Addis Abeba – Die Langzeit-Rivalen Äthiopien und Eritrea haben ihre Feindseligkeiten offiziell beigelegt. Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed und Eritreas Präsident Isaias Afwerki unterzeichneten am Montag einen Friedens- und Freundschaftsvertrag, wie der Informationsminister von Eritrea, Yemane Meskel, via Twitter mitteilte.

Die Staatsführer beider Länder hatten sich bereits am Sonntag erstmals seit fast 20 Jahren in Asmara, der Hauptstadt Eritreas, getroffen. Eritrea gehörte bis zu seiner Unabhängigkeit 1993 zu Äthiopien. Fünf Jahre später brach ein Krieg zwischen den beiden Staaten aus, in dem Zehntausende Menschen ums Leben kamen.

Mit dem sogenannten Abkommen von Algier wurde 2000 der Konflikt beendet. Beide Länder blieben aber verfeindet. Der Grenzdisput schwelte weiter, die von einer Expertenkommission festgelegte Kompromisslinie wurde nicht akzeptiert.

Die äthiopischen staatlichen Fluglinien sollen außerdem ab nächster Woche wieder Eritreas Hauptstadt Asmara anfliegen. (APA, 9.7.2018)