Demnächst steht bei Liste Pilz Gespräch mit Bohrn Mena an

Geschäftsführender Klubchef Zinggl über den Tierschutz- und Kinderrechtesprecher: "Das Vertrauen ist massiv geschwächt"

Wien – Demnächst steht bei der Liste Pilz ein Gespräch mit ihrem Tierschutz- und Kinderrechtesprecher Sebastian Bohrn Mena an. Das erklärt der geschäftsführende Klubchef Wolfgang Zinggl im STANDARD-Gespräch, denn: Man sei "wenig erfreut" über die Wortmeldungen von Bohrn Mena in den vergangenen Tagen, daher sei "das Vertrauen massiv geschwächt". Bohrn Mena selbst sagt dazu nur: "Ich äußere mich grundsätzlich nicht zu klubinternen Angelegenheiten."

foto: apa / herbert p. oczeret "Das Vertrauen ist massiv geschwächt", sagt der geschäftsführende Klubchef Zinggl.

Der Anlass für die neuen Querelen: Am Wochenende ist Bohrn Mena aus der Liste Pilz ausgetreten, via "Presse" begründete er seinen Schritt unter anderem damit, dass ein "autoritärer, fast demokratiefeindlicher" Umgang mit Parteimitgliedern herrsche. Bei den Finanzen rieche es nach Verschleierung, und: "Peter Pilz würde bei anderen einen Partei-U-Ausschuss verlangen", sagte er über den Noch-Parteichef, der seine Funktion bald an Frauensprecherin Maria Stern übergibt.

Trotzdem will Bohrn Mena, der über kein Mandat verfügt, im Parlamentsklub der Liste weiterarbeiten – dafür bezieht er 5.000 Euro brutto im Monat. Hinter den Kulissen ist man über Bohrn Menas Verhalten höchst verärgert. Im Zuge des Ringens um den Wiedereinzug von Peter Pilz wollte er noch Mitglied des Parteivorstands werden, heißt es.

foto: conrad seidl "Was ist das Nächste: dass wir öffentlich Gladiatorenkämpfe abhalten?", fragt sich Tierschutz- und Kinderrechtesprecher Sebastian Bohrn Mena, seit kurzem nicht mehr Parteimitglied.

Bohrn Mena wiederum beklagt, dass die Liste Pilz Salzburg auf Facebook abstimmen ließ, ob er nun den Klub verlassen muss. Zum STANDARD sagt er: "Ich bin menschlich enttäuscht, wie hier mit der Würde und den Rechten eines Arbeitnehmers im Klub umgegangen wird – und ich erwarte mir eine Entschuldigung von Peter Pilz und Maria Stern. Denn was ist das Nächste: dass wir öffentlich Gladiatorenkämpfe abhalten?"

All das erinnere ihn jedenfalls stark daran, wie auch mit Martha Bißmann umgegangen worden sei, als sie das im Herbst von Pilz übernommene Mandat nicht mehr freimachen wollte. (Nina Weißensteiner, 9.7.2018)