Guinness-Weltrekord: DMB lässt Thomas Morgenstern über Wasser laufen

Agentur entwickelte die Kampagne "Es gibt für alles eine Formel" für den Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs

Wien – Die Aktion resultierte laut Demner, Merlicek & Bergmann in einem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Bei der Kampagne "Es gibt für alles eine Formel" für den Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) ließ die Agentur Ex-Skispringer Thomas Morgenstern über "The World’s Largest Slime" laufen – danke des Einsatzes von Chemie, so die Botschaft.

fv chemische industrie

Zusätzlich zu einem 15-Sekunden-TV-Teaser werden digitale Maßnahmen in Online und Video umgesetzt. Eine eigens kreierte Microsite "diechemie.at" und begleitende Social Media Maßnahmen kommen auch noch zum Einsatz, heißt es. (red, 9.7.2018)