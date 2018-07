"Fortnite": Riesiger Burger verschwindet aus Spiel und taucht in echter Wüste auf

Seit letzter Woche kommt es in der Spielwelte zu zahlreichen Dimensionsrissen, die bekannte Landmarks verschlingen.

Nachdem der Durrr-Burger vergangene Woche aus der Map von "Fortnite" verschwunden ist, hat der amerikanische Fotograf Sela Shiloni eine lebensgroße Nachbildung des Burgers in der kalifornischen Wüste gefunden. Berichten zufolge war Shiloni zufällig auf der Suche nach Schauplätzen für ein Fotoshooting als er auf die originalgetreue Nachbildung des Durrr-Burgers gestoßen ist.

Fotograf Shiloni entdeckte den Durrr-Burger zufällig

Der Fotograf Shiloni postete ein Bild seines außergewöhnlichen Fundes auf Twitter. Zahlreiche Twitter-Nutzer vermuteten jedoch, dass es sich bei dem Bild um einen Photoshop-Trick handle. Shiloni entgegnete, dass er bis zum Fund des Burgers das Spiel "Fortnite" nicht kannte. Um seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen stellte er zudem ein Video des Durrr-Burgers online.

der standard "Fortnite" in drei Minuten erklärt.

Spieler-Kollektiv untersuchte Fund

Nachdem der Fund des Durrr-Burgers auf Twitter hohen Wellen schlug, machte sich das Spieler-Kollektiv DooM Clan auf den Weg, um den mysteriösen Fund selbst zu untersuchen.

pc gamer DooM Clan streamte ihre Aktion live auf YouTube.

Als die Spieler am Fundort eintrafen, trat ein Mann auf sie zu und überreichte ihnen eine Visitenkarte mit der Aufschrift "Agent # 3678" und einer Telefonnummer. Zudem fanden die Spieler von des DooM Clans einen Polizeiwagen und ein Warnschild mit der Aufschrift "Dieses Gelände ist instabil. Vorsicht vor möglichen Auswirkungen" vor. Was es sich damit konkret auf sich hat, ist jedoch noch unklar. Wie zahlreiche Medien berichten, handle es sich um eine perfekt geplante Marketing-Aktion des Spielentwicklers Epic. Die neue "Fortnite" Season 5 wird am 12. Juli 2018 starten. (mapa 09.07.2018)