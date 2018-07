Deutsche Sparkasse: Kunden können Geld nun in Sekunden überweisen

Geld wird in zehn Sekunden gutgeschrieben – Für Beträge bis 15.000 Euro möglich – Kosten bis 55 Cent pro Schnellüberweisung

Viele Berliner können ab Dienstag in sekundenschnelle Geld auf ein anderes Konto überweisen. Rund 859.000 Nutzer des Online-Bankings der Berliner Sparkasse haben dann die Möglichkeit, einen Betrag bis zu 15.000 Euro als sogenannte Echtzeitüberweisung zu transferieren, wie ein Sprecher des Kreditinstituts sagte.

Innerhalb von zehn Sekunden

Voraussetzung ist, dass die Bank des Empfängers ebenfalls am Echtzeitverfahren teilnimmt. "Echtzeit" heißt in der Praxis, dass dem Empfänger die Summe innerhalb von zehn Sekunden gutgeschrieben wird.

Ab Dienstag möglich

Am Dienstag wird das Verfahren bei allen deutschen Sparkassen eingeführt, es steht damit 21 Millionen Sparkassenkunden mit Online-Zugang zur Verfügung. Je nach Kontomodell zahlen Kunden bei der Berliner Sparkasse 25 Cent oder 55 Cent pro Schnellüberweisung.

Überweisungen werden gestapelt

Bisher ist es in der Bankenbranche üblich, Überweisungen zu sammeln und dann stapelweise abzuarbeiten. Auch Aufträge, die Kunden online einstellen, werden in der Regel erst mit Zeitverzug ausgeführt. In Europa sind die sogenannten Instant Credit Transfers seit dem 21. November 2017 technisch möglich. Die italienische Unicredit mit ihrer deutschen Marke HypoVereinsbank bot die Überweisung in Echtzeit bereits sechs Tage später an. "Bis November 2018 sollen mehr als 95 Prozent der deutschen Banken am Verfahren beteiligt sein", sagte der Sprecher der Berliner Sparkasse. (APA, 09.07.2018)