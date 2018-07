Öffi: Google wirft populäre App aus dem Play Store

Entwickler zeigt sich überrascht, Begründung des Android-Herstellers sei nicht nachvollziehbar

Wer derzeit versucht, die Nahverkehrs-App "Öffi" unter Android zu installieren, wird schnell zu einer überraschenden Erkenntnis gelangen: Die Suche im Play Store verläuft nämlich ergebnislos. Und dabei handelt es sich auch nicht um ein technisches Versehen, wie Entwickler Andreas Schildbach in einem Eintrag auf Google+ bestätigt.

Rauswurf

Google hat am Wochenende die Öffi-App aus dem Play Store geworfen. Als Begründung verweist man kurzerhand auf "Payments", was damit im Detail gemeint sein soll, bleibt allerdings rätselhaft. Zumal die App nämlich kostenlos ist, und es laut Schildbach auch keinerlei Pläne gibt, etwas an diesem Umstand zu ändern.

foto: öffi-app Der Entwickler weist die Nutzer auf die Entfernung aus dem Play Store hin und zeigt wenig Verständnis für das Vorgehen von Google.

Schildbach hat umgehend Beschwerde gegen die Entfernung seiner App eingelegt, bislang aber noch keine Antwort von Google erhalten. Bestehende Nutzer sind von dem Vorfall nicht betroffen, die installierte App funktioniert weiter problemlos. Wer die App aktuell trotzdem haben will, muss sie schon manuell von der Seite des Entwicklers herunterladen und installieren.

Hintergrund

Öffi will den Nutzern eine einheitliche App für Routenplanung im öffentlichen Nahverkehr zu bieten. Zwar bekommt man viele dieser Daten auch in den Apps der einzelnen Verkehrsbetriebe, diese sind aber üblicherweise auf die jeweilige Region beschränkt. (apo, 9.7.2018)