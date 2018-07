Tresor und Mannschaftsbus von Salzburger Sportverein gestohlen

Der Schlüssel für das Fahrzeug war im Sportlerheim. Im Tresor waren mehrere Tausend Euro

Hallwang – Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Sonntag in einem Sportlerheim in Hallwang (Flachgau) erheblichen Schaden angerichtet. Die Täter erbeuteten im Gebäude einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Inhalt und verluden diesen in einen Mannschaftsbus des Sportvereines. Dann flüchteten sie mit dem Fahrzeug. Der Schlüssel für den Bus war im Sportlerheim verwahrt worden.

Vermutlich dieselben Täter dürften zuvor bereits in das Stüberl des örtlichen Tennisvereines eingebrochen sein. Dort stahlen sie eine geringe Menge an Bargeld, diverse Getränke und Süßigkeiten. Die Ermittlungen laufen. (APA, 9.7.2018)