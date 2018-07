Wien zu Kopftuchverbot: "Uns liegt kein Vorschlag der Regierung vor"

Vizekanzler Strache will das Kopftuchverbot im Kindergarten noch im Sommer mit den Ländern paktieren. Wien weiß noch von keinen Gesprächsterminen

Über den Vorstoß von FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, dass es zum Kopftuchverbot in Kindergärten noch im Sommer eine 15a-Vereinbarung mit den Ländern geben soll, ist man in Wien hochgradig verwundert. "Es gibt keine Verhandlungen mit dem Bund, es gibt auch keine Gesprächstermine. Es liegt uns auch kein Vorschlag der Regierung zum Kopftuchverbot vor", hieß es am Montag aus dem Büro von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zum STANDARD. Der Strache-Vorstoß sei einzig eine "Nebelgranate", um von anderen Themen wie dem Zwölfstundentag abzulenken.

Es gebe zwar aktuell Verhandlungen auf Beamtenebene über drei Bund-Länder-Vereinbarungen im Schul- und Kindergartenbereich. Bei der letzten Sitzung Ende Mai sei das Thema Kopftuchverbot aber nicht einmal erwähnt worden.

Eigentlich Regelung bis Schulschluss angekündigt



Die Stadt Wien werde den Vorschlag der türkis-blauen Bundesregierung diskutieren, "sobald etwas auf dem Tisch liegt. Da ist bis dato aber noch nichts da." Eigentlich wollte die Regierung bereits bis zum Schulschluss eine Regelung zum Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen erarbeiten. Daraus ist aber nichts geworden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sagte zum STANDARD, dass es sich um ein "ziemlich komplexes Thema" handle, das noch Zeit brauche.

Wiens Bildungsstadtrat Czernohorszky tritt nicht aktiv für ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen ein. Es gebe aber bereits eine Regelung, dass bei jedem kopftuchtragenden Kind das Gespräch mit den Eltern gesucht werde, heißt es aus seinem Büro. Falls notwendig, werde dann die Jugendwohlfahrt eingeschaltet. Die Haltung Wiens sei klar: Man wolle keine Kopftücher in Kindergärten und Schulen.

In Wiener Kindergärten gebe es diesbezüglich "nur eine Handvoll Fälle", auch in den Volksschulen gebe es "keine gravierenden Fallzahlen". Eine Statistik, wie viele kopftuchtragende Kinder es in Kindergärten und Volksschulen gibt, führt Wien aber nicht. (David Krutzler, 9.7.2018)