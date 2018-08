Achtung: In diesen Videospielen spukt es!

treesicle

Auch virtuelle Bergleute haben ihre ganz eigene niedere Mythologie.

Minecraft

Dass sich um eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten auch Mythen entwickeln, ist keine Überraschung, ebensowenig, dass sich beim konzentrierten, einsamen und stundenlangen Graben unter der virtuellen Erde die Realität als verhandelbar herausstellen kann. In "Minecraft", so die düstere Legende, spukt es nämlich – konkret treibe in den prozedural generierten Welten der verstorbene Bruder des Entwicklers Markus Persson sein Unwesen.

"Herobrine", so der Name des Phantoms, sieht genauso aus wie die Spielerfigur mit gespenstisch leeren Augen und treibt sich irgendwo am Rande des Gesichtsfelds beschäftigter "Minecraft"-Spieler herum. Dort steht er dann regungslos – hin und wieder lässt sein Auftauchen auch Fackeln von den Wänden fallen oder seltsame kleine Pyramiden spawnen. Persson nahm in den Patch-Notes zur Beta 1.6.6. mit der Zeile "Removed Herobrine" die Figur virtueller Grubenmythologie augenzwinkernd zur Kenntnis.