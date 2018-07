Der Teenieschwarm soll seiner Freundin Hailey Baldwin einen Antrag gemacht haben

New York – Teenieschwarm Justin Bieber hat sich offenbar verlobt. Der 24-Jährige habe seiner Freundin Hailey Baldwin einen Antrag gemacht, berichtete das Promiportal "TMZ" am Sonntag. Der kanadische Sänger hielt demnach am Samstag bei einem Abendessen in einem Restaurant auf den Bahamas um die Hand des Models an.

Das Portal zitierte Augenzeugen in dem Restaurant, die angaben, Biebers Bodyguards hätten alle aufgefordert, ihre Handys während des Antrags wegzulegen. Ein Sprecher des Sängers äußerte sich nicht zu dem Bericht, Verwandte des Paars deuteten aber an, dass der Bericht stimme.

"Stolz ist eine Untertreibung! Gespannt auf das nächste Kapitel!", schrieb Biebers Vater Jeremy Bieber auf Instagram und fügte ein Bild seines Sohnes an. Biebers Mutter Pattie Mallette schrieb auf Twitter: "Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe."

Bieber ist seit einem Monat mit Baldwin liiert. Die 21-Jährige ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und die Nichte von Schauspielstar Alec Baldwin. (APA, 9.7.2018)