Brexit-Minister Davis tritt nach Mays Plan für softeren EU-Ausstieg ab

Großbritanniens konservativer Regierungschefin kommt ihr Brexit-Verhandler abhanden – Kurz sichert Irland Unterstützung im Streit mit London zu

London/Dublin – Zwei Tage nach dem Einschwenken der britischen Premierministerin Theresa May auf einen konzilianteren EU-Ausstiegskurs hat einer der prominentesten "Brexiteers" in ihrem Kabinett seinen Rücktritt erklärt.

Brexit-Minister David Davis, der 2016 ernannt wurde und den Abschied Großbritanniens aus der Union verhandeln sollte, nahm am Sonntagabend überraschend den Hut. Sein Rücktritt hinterlässt potenziell Chaos in der ohnehin heillos zerstrittene Politlandschaft im Königreich.

Erst am Freitag hatte sich die britische Regierung auf einen von May skizzierten Weg zu einem sanften Brexit geeinigt. Davis, der ähnlich wie Außenminister Boris Johnson zu den überzeugtesten Verfechtern des vor zwei Jahren per Referendum besiegelten EU-Ausstiegs zählt, scheint diesen so genannten "dritten Weg" nicht länger beschreiten zu wollen.

Mays Vision, die auf dem Landsitz Chequers die Zustimmung der Minister erhielt, sieht vor, dass Großbritannien zwar plangemäß aus der Europäischen Union austritt, beim Handel mit Waren und agrarischen Erzeugnissen aber weiterhin Freihandel mit dem Kontinent betreibt.

Applaus von Hardcore-Brexiteers

Für "Brexiteers" wie David Davis dürfte dies zuviel der Zugeständnisse an Brüssel sein. Sein Fraktionsgenosse Peter Bone, wie Davis ein Befürworter des Bruchs mit der EU, kommentierte Davis' Rücktritt am Sonntagabend in der BBC als "die richtige Sache". Der Vorschlag Mays sei nicht akzeptabel, weil er den Brexit bloß noch als Namen in sich trage.

Details zum künftigen Kurs der Regierung May in Puncto Brexit sind ohnehin bisher nur spärlich an die Öffentlichkeit gelangt. Erst am Freitag will London das lange erwartete, hundert Seiten starke Konzept für den EU-Ausstieg vorlegen. Am 29. März 2019 schließlich muss der Brexit vollzogen sein. Vor allem die Grenzfrage auf der irischen Insel erweist sich mehr und mehr als Stolperstein für ein Abkommen zwischen London und Brüssel.

Kurz sichert Irland Unterstützung zu

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der am Sonntag zu einem Besuch in Irland aufgebrochen ist, sicherte seinem Amtskollegen Leo Varadkar die volle Unterstützung Österreichs in den Monaten der Verhandlungen mit London zu. Man müsse alles tun, um einen harten Brexit – und damit die Rückkehr einer so genannten harten Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland – zu verhindern, so Kurz.

Am Montag besucht Kurz, derzeit turnusmäßig EU-Ratspräsident, den Grenzübergang Ravensdale, danach reist er nach London weiter, wo er Gespräche mit Premierministerin Theresa May führen wird. Der Rücktritt von David Davis wird dort nicht eben für entspannte Atmosphäre sorgen. (Florian Niederndorfer, 9.7.2018)