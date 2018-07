Brasilianischer Richter ordnet Freilassung von Expräsident Lula an

Wegen Korruption zu zwölf Jahren verurteilter Politiker darf Berufungsverhandlung in Freiheit abwarten

Porto Alegre – Ein brasilianischer Bundesrichter hat am Sonntag die Freilassung des inhaftierten Expräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva angeordnet. Lula befindet sich seit 7. April dieses Jahres in Curitiba in Haft. Ihm wird im Zuge des Lava-Jato-Skandals Korruption und Geldwäsche vorgeworfen, er wurde nicht rechtskräftig zu mehr als zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), der für Südbrasilien zuständige Bundesgerichtshof in Porto Alegre, entschied am Sonntag auf Antrag mehrerer Abgeordneter des Partido dos Trabalhadores (PT), dass Lula umgehend freizulassen sei.

Bundesrichter Rogério Favreto billigte dem bei Teilen der Bevölkerung beliebten Politiker Habeas Corpus zu. Für seine Inhaftierung gebe es keine rechtliche Grundlage. Seine Berufungsverhandlung kann Lula damit in Freiheit abwarten.

Anfang April hatte Brasiliens oberstes Bundesgericht mit einer äußerst knappen Entscheidung von 6:5 Stimmen Habeas Corpus für Lula abgelehnt und damit verfügt, dass der Expräsident nicht bis zu einer endgültigen Verurteilung in Freiheit bleiben dürfe.

Lula, der Brasilien von 2003 bis 2011 regierte, führt trotz seiner Inhaftierung die Umfragen für die kommende Präsidentschaftswahl an. Seine Anhänger sehen in der gerichtlichen Verfolgung einen staatlichen Putsch. Ob Lula am 7. Oktober zur Wahl antreten kann, ist unklar. (red, 8.7.2018)