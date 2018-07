US-Firma will Sicherheits-Softwareanbieter Brainloop übernehmen

Übernahme bei deutscher Kartellbehörde angemeldet

Die auf den Austausch vertraulicher Dokumente spezialisierte Münchener Softwarefirma Brainloop soll in amerikanische Hände kommen. Die New Yorker Diligent Corp will die im Jahr 2000 gegründete Firma vollständig übernehmen und meldete das Vorhaben bereits im Juni beim Bundeskartellamt an, wie aus den Daten der Behörde im Internet hervorgeht. Die "Welt am Sonntag" hatte zuerst darüber berichtet.

Zahlreiche Dax-Konzerne sind Kunden

Brainloop wirbt damit, dass die Sicherheitssoftware in Deutschland entwickelt wird und die hochvertraulichen Daten verschlüsselt nur in Rechenzentren innerhalb Europas gespeichert werden. Zu den Kunden zählen zahlreiche Dax-Konzerne wie etwa Bayer, BMW, Linde oder Infineon. (APA/dpa, 8.7.2018)