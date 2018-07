Der "Tatort"-Mutant im Fernsehen: Til Schweiger lässt es krachen – Top oder Flop?

foto: orf/ard/nik konietzy

2016 lieft der "Tatort"- Mutant im Kino, am Sonntag um 20.15 Uhr servieren ihn ORF und ARD im Fernsehen: "Tschiller: Off Duty" war eigentlich ein von Til Schweiger mitproduzierter Kinofilm, der inhaltlich die Handlung der "Tatort"-Folge "Fegefeuer" aufnimmt.

Zum Inhalt

Der Hamburger LKA-Ermittler Nick Tschiller (Til Schweiger) ist nach der Ermordung seiner Frau außer Dienst gestellt worden. Als seine 17-jährige Tochter Lenny (gespielt von Schweigers Tochter Luna Schweiger) spurlos verschwunden ist, läuten die Alarmglocken. Sein Kollege Yalcin Gümer (Fahri Yardim) kann ihr Handy in Istanbul orten. Dort ist Tschillers Erzfeind Astan aus dem Knast entkommen. Tschiller und Gümer eilen in die Türkei, doch Lenny ist bereits in der Gewalt skrupelloser Verbrecher und nach Moskau verschleppt worden.