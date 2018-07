Schwer verletzter Pensionist ins Spital geflogen

Sekirn – Ein 81-jähriger Fußgänger ist am Sonntag in Sekirn am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) von einem auf die Gemeindestraße stürmenden Pferd gerammt worden. Beim Sturz erlitt der Klagenfurter Pensionist Verletzungen im Schädelbereich und wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Das Pferd dürfte laut Polizei aufgrund von Rangordnungskämpfen aus der Pferdekoppel ausgebrochen sein. (APA, 8.7.2018)