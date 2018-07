Sagan holt Etappe zwei, Äthiopier Grmay gibt als Erster auf

Weltmeister setzt sich im Zielsprint durch, Massensturz im Finish

La Roche-sur-Yon – Der Äthiopier Tsgabu Grmay vom Team Trek-Segafredo hat als erster Radprofi die 105. Tour de France aufgegeben. Der 26-jährige Meister seines Landes stieg am Sonntag nach rund 100 km der zweiten Etappe zwischen Mouilleron-Saint-Germain und La Roch-sur-Yvon am Sonntagnachmittag vom Rad. Damit sind noch 175 Fahrer im Rennen.

Tsgabu war 2012 der erste Profi Äthiopiens, als er bei MTN–Qhubeka unterkam, ein Jahr später fuhr der starke Zeitfahrer den ersten Sieg für sein Land ein, nämlich bei der fünften Etappe der Tour de Taiwan.

Den Sieg auf dem Teilstück holte sich nach 182,5 km in beeindruckender Manier Weltmeister Peter Sagan, der sich in einem langen Sprint gegen die verbliebenen Konkurrenten durchsetzte, die härtesten waren der Italiener Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) und der Franzose Arnaud Demare (Groupama-FDJ). Der Slowake schlüpfte dank der Zeitgutschrift auch in das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Im Vorjahr war der 28-Jährige nach einer Kollision mit Mark Cavendish nach der vierten Etappe von der Tour ausgeschlossen worden.

Ein heftiger Sturz zwei Kilometer vor dem Ziel, dem unter anderem Vortagessieger und Gelb-Träger Fernando Gaviria (Kolumbien/Quick-Step Floors) zum Opfer fiel, hatte das Feld gesprengt. ie Favoriten auf die Gesamtwertung wurden trotz Rückstandes zeitgleich mit dem Tagessieger gewertet, weil sich der Sturz des Pelotons innerhalb der letzten drei Kilometer zugetragen hatte.

Chavanel auf Rekordkurs

Das Bild dieser Etappe prägte lange Zeit Sylvain Chavanel. Der 39-jährige Franzose bildete in seiner 350. Etappe bei der Tour ab Kilometer 35 bis rund 13 Kilometer vor dem Ende eine Solospitze, nachdem unter anderem der Oberösterreicher Michael Gogl vom Trek-Team das Tempo nicht mehr mitgehen konnte. Chavanel, beim Wildcard-Team Direct Energie engagiert, steigt mit seiner 18. Teilnahme zum alleinigen Rekordhalter auf. Bei einer Zielankunft in Paris würde er mit der 16. Zieldurchfahrt mit dem Niederländer Joop Zoetemelk als Nummer 1 gleichziehen. Der Lokalmatador belegt dank unterwegs gesammelter Bonussekunden mit 13 Sekunden Rückstand den fünften Rang in der Gesamtwertung.

Am Montag steht in Cholet ein 35,5 km langes Mannschaftszeitfahren auf dem Programm. Dort gilt es für das Sky-Team des Topfavoriten Chris Froome nach dessen Sturz am Vortag einen Rückstand von 51 Sekunden auf seine schadlos gebliebenen Konkurrenten Tom Dumoulin und Romain Bardet wettzumachen. (sid, APA, red, 8.7. 2018)

Ergebnisse der 105. Tour de France:

2. Etappe (Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon/182 km):

1. Peter Sagan (SVK) Bora 4:06:37 Std. – 2. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain – 3. Arnaud Demare (FRA) Groupama – 4. Andre Greipel (GER) Lotto – 5. Alexander Kristoff (NOR) UAE – 6. Timothy Dupont (BEL) Wanty – 7. Alejandro Valverde (ESP) Movistar – 8. Andrea Pasqualon (ITA) Wanty – 9. John Degenkolb (GER) Trek – 10. Philippe Gilbert (BEL) Quick-Step.

Weiter: 16. Tom Dumoulin (NED) Sunweb – 18. Richie Porte (AUS) BMC – 26. Romain Bardet (FRA) AG2R – 31. Christopher Froome (GBR) Sky – 36. Nairo Quintana (COL) Movistar – 105. Gregor Mühlberger (AUT) Bora – 114. Michael Gogl (AUT) Trek – 137. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora, alle gleiche Zeit. Nach Sturz aufgegeben: Luis Leon Sanchez (ESP) Astana.

Gesamtwertung:

1. Sagan 8:29:53 Std. – 2. Fernando Gaviria (COL) Quick-Step +0:06 Min. – 3. Colbrelli 0:10 – 4. Marcel Kittel (GER) Katjuscha 0:12 – 5. Sylvain Chavanel (FRA) Direct Energie 0:13 – 6. Gilbert 0:14 – 7. Geraint Thomas (GBR) Sky 0:15 – 8. Oliver Naesen (BEL) AG2R, gleiche Zeit – 9. Kristoff 0:16 – 10. Degenkolb.

Weiter: 22. Vincenzo Nibali (ITA) – 23. Bardet, alle gleiche Zeit – 76. Gogl 0:58 – 77. Pöstlberger, gl. Zt. – 79. Porte 1:07 – 84. Froome, gl. Zt. – 108. Quintana 1:31 – 120. Mühlberger 1:46