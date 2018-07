Ibrahimovic netzt und netzt und netzt

Elftes Tor im 14. Spiel für Los Angeles Galaxy

Carson (Kalifornien) – Zlatan Ibrahimovic ist in der Major League Soccer (MLS) weiter in Torlaune. Der schwedische Stürmer traf am Samstag in seinem 14. Spiel für Los Angeles Galaxy bereits zum elften Mal. Der 36-Jährige verwandelte beim 4:0-Erfolg gegen Columbus Crew in Carson in der 56. Minute einen Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zum zwischenzeitlichen 2:0. Sein Teamkollege und Ex-Austrianer Ola Kamara erzielte gegen seinen Ex-Klub Saisontor Nummer sieben. (APA/Reuters)