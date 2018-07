Musk will thailändische Kinder in Höhle mit SpaceX-U-Booten retten

Tesla-Chef meldet sich via Twitter zu Wort – Mitarbeiter bauen bereits U-Boote, welche dem Fußballteam aus der Höhle helfen sollen

Elon Musk hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, dem in einer Höhle eingesperrten thailändischen Fußballteam helfen zu wollen, sollte die aktuelle Rettungsaktion fehlschlagen. Das soll möglich sein, indem seine Ingenieure das Sauerstoffrohr der Rakete Falcon 9 seines Unternehmens SpaceX zu einem "kindergroßen" U-Boot umfunktionieren. Normalerweise fließt flüssiger Sauerstoff durch die Leitung.

Klein, um enge Stellen zu durchqueren

Die Idee dahinter sei, dass sich das jeweilige Kind in dem U-Boot befindet, welches mit Sauerstoffflaschen ausgerüstet ist. Zwei Taucher sollen es dann navigieren. Zwar soll ein Kind – oder ein kleiner Erwachsener – in das U-Boot passen, trotzdem müsse es aber klein genug sein, um auch in enge Stellen der Höhle zu passen, so Musk. Der Bau würde acht Stunden dauern, teilte er am Samstagabend mit.

Am Sonntagvormittag schrieb Musk, dass der früheste Abflugszeitraum (aus den USA) vor einer Stunde hätte sein können. Da die Höhle nun für den aktuellen Rettungsversuch geschlossen sein, würde man die U-Boote weiterhin in LA testen, für den Falle, dass sie notfalls später oder zu einem anderen zukünftigen Zeitpunkt an einem anderen Ort notwendig sein würden.

Hintergrund

Zwölf Buben im Alter von elf bis 16-Jahren und ihr 25-Jähriger Fußballtrainer hatten am 23. Juni eine Höhle betreten, die später überflutet wurde, weswegen sie nun eingeschlossen sind. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest. Taucher versuchen aktuell, sie zu retten. Die Rettungsaktion ist sehr gefährlich – ein Taucher kam vor einigen Tagen nach dem Sauerstofftransport ums Leben. Selbst professionelle Taucher benötigten etwa sechs Stunden, um von der trockenen Stelle, wo sich das Team befindet, zum Ausgang zu gelangen. Nun gilt es, die Buben zu transportieren, die zum Teil kaum schwimmen können. (red, 8.7.2018)