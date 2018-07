Kroatien im Halbfinale: Russlands Märchen endet nach Elfer-Thriller

Nach dem Seitenwechsel stachelte Tschertschessow seine Elf weiter fast pausenlos an. Die Russen erhöhten noch einmal die Schlagzahl und versuchten so, ihre spielerische Unterlegenheit zu kompensieren. Und Glück hatten sie auch: Ivan Perisic (60.) traf nur den Innenpfosten.

Die Kroaten benötigten fünf Minuten, um den Schock zu verdauen – und schlugen zurück. Mario Mandzukic nutzte eine Lücke auf der rechten russischen Seite, stieß in den Strafraum vor, chippte den Ball auf Kramaric, der problemlos per Kopf netzte.

Russland kam nur noch gelegentlich zu Gegenstößen, denen es allerdings an Struktur fehlte. Die Sbornaja spielte fahrig, die enthusiastischen Fans auf den Rängen schienen das Team eher zu lähmen. Stanislaw Tschertschessow missfiel das sehr, der Trainer der Russen stand dauernd an der Seitenlinie und schrie sich die Lunge aus dem Hals.

Denis Tscheryschew (31.) brachte Russland, das im Achtelfinale die Spanier im Elfmeterschießen ausgeschaltet hatten, mit seinem vierten Turniertreffer in Führung und das Olympiastadion in Sotschi zum Kochen. Andrej Kramaric sorgte acht Minuten später für den Ausgleich. In der Verlängerung wurde es dramatisch: Domagoj Vida (101.) brachte Kroatien per Kopf in Führung, der spätere Elfmeter-Pechvogel Fernandes erzielte in der 115. Minute den Ausgleich.

Luka Modric, Rakitic und Co. taten es ihren Idolen von 1998 gleich und zogen wie die legendäre Elf um den heutigen Verbandspräsidenten Davor Suker ins Halbfinale ein – dort wartet am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) im Moskauer Luschniki-Stadion England.

Stimmen:

Zlatko Dalic (Teamchef Kroatien): "Wir haben immer einen schweren Weg zu gehen, ich muss immer bis zum Schluss kämpfen. Wir sind so stolz – hier und auch zuhause in Kroatien. Wir wissen, dass die Russen aggressiv und kampfbetont spielen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, am Ende haben wir verdient gewonnen. Es wäre schade, wenn wir nach Russland kommen und nicht die Hauptstadt sehen, jetzt sind wir glücklich, dass wir dort hinkommen zum Halbfinale."

Ivan Rakitic (erfolgreicher Elferschütze Kroatien): "Es war so aufregend. Gott sei Dank haben wir es am Ende noch geschafft. Wenn wir weiterhin alle so zusammenhalten, ist alles möglich. In Kroatien ist die Hölle los. Die Unterstützung aus der Heimat ist unglaublich. Jetzt genießen wir den Erfolg in der Kabine."

Luka Modric (erfolgreicher Elferschütze Kroatien): "Das war ein weiteres Drama für uns. Wir haben nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit. Wir hatten das Spiel nicht so unter Kontrolle wie gewollt. Ab dem Beginn der zweiten Halbzeit waren wir viel besser. Wir haben erneut Charakter gezeigt."

Stanislaw Tschertschessow (Teamchef Russland): "Im Sport gibt es nur einen Pokal. Und wir haben jetzt keine Chance mehr, diesen Pokal zu gewinnen. Wir haben das Land auf den Kopf gestellt, das freut uns."

Ticker-Nachlese:

Kroatien verabschiedet Russland im Elferschießen

