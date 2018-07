Halep schon in dritter Runde gescheitert

Rumänin wirft Sieg gegen Taiwanesin Hsieh weg – Nadal sicher ins Achtelfinale

London – Mit dem Aus der Tennis-Weltranglisten-Ersten Simona Halep gehen die Überraschungen in Wimbledon weiter. Trotz einer 5:2-Führung im dritten Satz verlor die Rumänin am Samstag in der dritten Runde sensationell gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 6:3,4:6,5:7. Halep hatte bei den French Open in Paris zuletzt ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Nach ihrer Niederlage beim Rasenturnier in London sind neun der ersten zehn der Setzliste bei den Damen schon ausgeschieden. Nur die Tschechin Karolina Pliskova steht im Achtelfinale. Rafael Nadal hat hingegen zehn Jahre nach seinem ersten Wimbledon-Titel ohne Satzverlust die Runde der besten 16 erreicht. Der spanische Weltranglisten-Erste setzte sich gegen den Australier Alex de Minaur mit 6:1,6:2,6:4 durch. Am Montag ist Nadal ebenfalls klarer Favorit gegen den Tschechen Jiri Vesely oder Fabio Fognini aus Italien. Der 32-jährige Spanier hat Wimbledon 2008 und 2010 gewonnen. (APA, 7.7. 2018)