Apple Music soll Spotify in den USA überholt haben

Beide Streamingdienste sollen über 20 Millionen Nutzer haben – auch wachse Apples Service schneller

Apple soll mit seinem Musikstreamingservice Apple Music den Konkurrenten Spotify in den Vereinigten Staaten überholt haben. Das berichtet das Branchenmagazin Digital Music News unter Berufung auf einen "großen Vertrieb" mit "vertraulichen Informatrionen". So sollen sowohl Apple Music wie auch Spotify bereits über 20 Millionen zahlende Kunden bedienen, Apple sei aber nun einen kleinen Schritt voraus. Insgesamt habe der Streamingdienst aber auch ein rascheres Wachstum, weswegen zu erwarten ist, dass er Spotify in den nächsten Monaten weiter überholt.

Mehr Nutzer, weniger Engagement

International soll Apple Music insgesamt 45 Millionen Abonnenten und ungefähr fünf bis zehn Millionen Gratisnutzer haben. Spotify habe hingegen weltweit 70 Millionen zahlende Abonnenten und insgesamt 160 Millionen Nutzer. Trotzdem soll Apple Music ein höheres User Engagement haben als der schwedische Musikservice. So soll das neue Album des bekannten US-Rappers Drake "Scorpion" in der ersten Woche 170 Millionen Streams auf Apple Music erreicht haben, auf Spotify sollen es nur 130 Millionen gewesen sein. (red, 7.7.2018)