TV-Tipps für Samstag, 7. Juli

Black Swan, Shoah, Erlebnis Bühne Live: Styriarte 2018 – Schubert in Stainz, Nichts zu verzollen und Trautmann – Das letzte Hemd – mit Radiotipps

10.00 LIVE AUS KLAGENFURT

42. Tage der deutschsprachigen Literatur: Ingeborg-Bachmann-Preis 2018 Eröffnung des Literaturfestivals, das heuer bis 8. Juli stattfindet. 14 Autoren lesen aus bisher unveröffentlichten Texten. Die einzige Vertreterin aus Österreich ist Raphaela Edelbauer. Aus Deutschland kommen dieses Jahr: Bov Bjerg, Stephan Groetzner, Joshua Groß, Ally Klein, Stephan Lohse, Lennardt Loß, Anselm Neft, Jakob Nolte und Corinna T. Sievers, außerdem die aus der Türkei stammende und in Leipzig wohnhafte Özlem Özgül Dündar. Aus der Schweiz nehmen Martina Clavadetscher und Anna Stern teil. Bis 14.30, 3sat

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Angst vor dem Hochwasser: In Gols im Burgenland wurden auf einem früher als Hochwasserschutzzone vorgesehenen Areal Anschüttungen vorgenommen und Wohnhäuser errichtet. 2) Nachgefragt: Schadenersatz nach Hundebiss. 3) Pflegeheimwechsel. Barrieren zwischen den Bundesländern. Bis 18.20, ORF 2

20.15 BALLETT

Black Swan (USA 2010, Darren Aronof sky) Nina (Natalie Portman) ist ein Mauerblümchen durch und durch, was mitunter die Schuld ihrer strengen Mutter (Barbara Hershey) ist. Als Nina die Chance erhält, die Hauptrolle in Tschaikowskis Schwanensee zu spielen, entgleitet sie ihrer Mutter und dem Rest der Welt vollkommen. Beeindruckende Bilder und tiefgründige Story mit einer sehr biegsamen Portman. Bonus: Mila Kunis. Bis 22.30, ProSieben

foxkino

20.15 CLAUDE LANZMANN

Shoah (1+2) Zu Ehren Claude Lanzmanns, der 92-jährig verstorben ist: Elf Jahre reiste der französische Filmemacher durch Europa und sprach mit Zeitzeugen des Holocaust – mit Opfern und Tätern. Allein die Recherche hatte dreieinhalb Jahre gedauert und wurde in 14 Ländern durchgeführt. Entstanden ist 1985 ein Dokumentarfilm, der bis heute als wichtigste Auseinandersetzung mit der Judenvernichtung gilt. "Statt mich auf bestimmte Kapitel oder Episoden der Judenvernichtung in Europa zu beschränken, wollte ich den Genozid insgesamt und in seinen gigantischen Ausmaßen erfassen", sagte Lanzmann. Bis 5.00, Arte

21.00 KONZERT

Erlebnis Bühne Live: Styriarte 2018 – Schubert in Stainz Ein Höhepunkt der Styriarte 2018: Der Concentus Musicus Wien unter dem jungen Stardirigenten Andrés Orozco-Estrada. Der zukünftige Chefdirigent der Wiener Symphoniker lässt das Format des Stainzer Kirchenkonzertes wiederaufleben. Auf dem Programm steht unter anderem Franz Schuberts Messe in As im Originalklang mit hochkarätigen Solisten und dem Arnold Schoenberg Chor. Bis 22.20, ORF 3

22.10 KLAMAUK

Nichts zu verzollen (Rien à déclarer, F 2010, Dany Boon) Der belgische Zollbeamte Ruben (Benoît Poelvoorde) hasst die Franzosen. Auch nachdem die Grenzkontrollen abgeschafft wurden, schikaniert er die Reisenden. Zur Strafe muss er mit einem Franzosen (Dany Boon) Dienst schieben. Bis 0.10, Servus TV

vipmagazin

23.25 KA HAWARA

Trautmann – Das letzte Hemd (Ö 2002, Thomas Roth) Für Wiens Polizisten ist er der Größte: Der Wiener Kieberer (Wolfgang Böck) mit dem Proloschmäh begibt sich nach dem Drehbuch von Ernst Hinterberger (Ein echter Wiener geht nicht unter) ins Drogenmilieu. Bis 1.00, ORF 2