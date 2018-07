Mehr Personen haben künftig Anspruch auf eine Heimopferrente

Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde erweitert. Volksanwalt Günther Kräuter zeigt sich erfreut, fordert zur Bearbeitung der Anträge aber mehr Personal

Wien – Der Kreis an Anspruchsberechtigten für die Zusatzpension für Heimopfer wird durch eine Novelle des Heimopferrentengesetzes deutlich ausgeweitet. So werden künftig auch jene Personen, die als Kinder oder Jugendliche in Krankenhäusern, psychiatrischen Einrichtungen, städtischen Kinderheimen sowie in Einrichtungen privater Träger misshandelt wurden, einen Antrag auf Heimopferrente stellen können.



Das war zuvor nicht möglich – der STANDARD berichtete. Damit wurden zum Beispiel Opfer der "Malariatherapien", die an der "Klinik Hoff", der Wiener Universitätsklinik für Neurologie und Psychiatrie, durchgeführt wurden, ausgegrenzt.

Lücke geschlossen

Auf Drängen der Volksanwaltschaft hin wurde diese Lücke nach etwa einem Jahr nun geschlossen. Schon bisher hatten jene Menschen Anspruch auf die Rente, die in staatlichen oder kirchlichen Heimen oder Pflegefamilien misshandelt wurden. Der Beschluss im Parlament erfolgte einstimmig und gilt rückwirkend ab dem 1. Juli 2017. 300 Euro netto werden zwölfmal im Jahr an Betroffene ausgezahlt, es handelt sich hierbei um die erste österreichweit einheitliche Form der Entschädigung für Heimopfer.

Auch Reha-Geld-Bezieher und Personen, die nicht arbeitsfähig sind, keine Mindestsicherung beziehen und noch vor dem Erreichen des Regelpensionsalters stehen, sind künftig anspruchsberechtigt. Bisher war der Bezug auch für jene Personen an den Bezug einer Geldleistung (etwa einer Pension oder Mindestsicherung) geknüpft.

"Jetzt können auch Menschen, die behinderungsbedingt keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, eine Heimopferrente erlangen, ohne auf das Erreichen des Regelpensionsalters warten zu müssen", kommentierte Behindertenanwalt Hansjörg Hofer die Änderungen und verweist in einer Aussendung darauf, dass die Arbeitsunfähigkeit oft gerade durch die Misshandlungen entstanden sei.

Wettlauf gegen die Zeit

Außerdem wurde nun die Möglichkeit geschaffen, grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt festzustellen, ob ein Anspruch auf eine Heimopferrente besteht. Das bedeutet, dass Prüfungsverfahren bereits durchgeführt werden können, bevor der Zeitpunkt des Pensionsantritts gekommen ist.

Mit den beschlossenen Änderungen kommt zusätzliche Arbeit auf die zuständige Heimopferrenten-Kommission der Volksanwaltschaft zu, da mehr Anträge als zuvor bearbeitet werden müssen.

Jedoch: Das Kommissionsbüro wird weniger Personal zur Verfügung haben. Ursprünglich hatte die Kommission ein Büro mit vier befristeten Stellen, jetzt sind es nur noch drei. Man arbeite zwar jetzt schon mit Hochdruck an der Bearbeitung der Anträge, sagt Kräuter, aber 25 Prozent weniger Personal bei steigender Antragszahl sei schon ein Wermutstropfen.

Dabei handelt es sich bei der Thematik schon jetzt um einen Wettlauf gegen die Zeit: Viele Antragsteller sind hochbetagt, oft auch schwer krank. Einige Antragsteller seien jetzt schon verstorben, ohne die Anerkennung erlebt zu haben, berichtet Kräuter: "Hier habe ich kein Verständnis für Sparmaßnahmen. Ich halte das für sehr problematisch."

Verbrechensopfergesetz

Der Weg zum Verbrechensopfergesetz, laut dem Opfer einen Ersatz des Verdienstentgangs aufgrund von erlittener Gewalt in Heimen oder Pflegefamilien geltend machen können, bleibt den Betroffenen jedoch nach dem 30. Juni 2017 verwehrt, sobald sie eine Heimopferrente beziehen. Ein entsprechender Abänderungsantrag der Liste Pilz wurde abgelehnt.

Für Volksanwalt Kräuter hat der Zugang zum Verbrechensopfergesetz zwei Seiten: Das Verfahren könne oft retraumatisierend wirken, weil die Betroffenen ganz konkret nachweisen müssen, warum sie einen Verdienstentgang zu beklagen hatten. "Grundsätzlich sollten den Betroffenen aber alle Wege offenstehen", fordert Kräuter. (Vanessa Gaigg, 6.7.2018)