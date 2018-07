Russen träumen gegen Kroaten vom nächsten Coup

Kroatien mit seinen Weltklassekickern will über Gastgeber Russland ins Halbfinale. Allerdings ist Russland jene Art von Außenseiter, den zu unterschätzen sich sehr rächen könnte. Das Team von Stanislaw Tschertschessow hat Begeisterung im Veranstalterland geweckt. Der Coach erntet unerwartete Zuneigung

WM-Viertelfinale live: Russland vs. Kroatien, Sa., 20 Uhr

Sotschi – Der Fußballweltverband Fifa mag es gar nicht, wenn ihm wer hineinpfuscht ins Eingemachte des Businessmachens. Und er weiß auch diesbezüglich Prioritäten zu setzen. Kroatien etwa wurde nun zur Zahlung von 65.000 Euro verknackt, weil die Spieler vor der Verlängerung gegen Dänemark etwas getrunken haben, das "nicht autorisiert" gewesen ist, also etwas von irgendeinem Sponsor.

Dieses Geld – so lautet nun der Auftrag von Davor Suker, dem kroatischen Verbandspräsidenten – haben die illegal getrunken habenden Kicker hereinzuspielen. Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic, Mario Mandz ukic und so weiter und so fort haben also einen klaren Auftrag.

"So viele Anrufe und Nachrichten"

Das gilt auch für den 24-jährigen Frankfurter Ante Rebic, der demnächst unter die Fittiche von Adi Hütter kommen wird. Es sei denn, er erfüllt die Präsidentenvorgabe. Nach seinem Führungstor beim 3:0 gegen Argentinien platze sein Handy gewissermaßen aus allen Nähten. "Ich habe so viele Anrufe und Nachrichten bekommen, dass ich sie nicht im Ansatz beantworten konnte." Vielleicht war ja irgendwer von Real oder Barça oder wenigstens Bayern München dabei, wo ja jetzt sein alter Coach Niko Kovac wirkt.

Selbstbewusst genug wäre er ja für all das und noch mehr. Russland als Gegner im Viertelfinale, das schreckt einen wie ihn, der seine Trainer zuweilen zur Verzweiflung bringen kann, nicht. "Ich glaube, wir haben mehr Qualität, und wir werden diejenigen sein, die den Ton angeben."

Von den Namen der Spieler und ihrer Vereine her ist das wohl unbestritten: Real, Barcelona, Juventus, AC und Inter Mailand (und Frankfurt). Dazu die Erfahrung jener, die in diesen Vereinen Führungskicker sind. (Frankfurts Rebic: "Ich erlebe gerade die beste Zeit meiner Karriere.")

Die wirklich Erfahrenen – Zlatko Dalic etwa, Trainer seit dem Vorjahr – wissen freilich aus leidvollem eigenem Erleben zur Genüge, dass Fußball halt Fußball ist. Und dieser nichts strenger bestraft als die hochnäsige Unterschätzung des Gegners.

In diesem Fall also Russlands, des Gastgebers, den niemand wirklich auf der Rechnung hatte. Doch wie es eben so ist: Mit dem ersten Erfolg (5:0 gegen Saudi-Arabien) kam die Geläufigkeit und mit dieser die Freude der Fans.

Keine Grenzen mehr nach oben

Die zuvor etwas kühle Beziehung zwischen Chefchoach Stanislaw Tschertschessow und dem russischen Fußballvolk hat sich merklich erwärmt. Sowetski Sport sieht überhaupt keine Grenzen mehr nach oben. Großes könne bevorstehen. Denn: "Tschertschessow zeigt, dass er nicht mehr dickköpfig und stur ist, dass er bei Bedarf flexibel sein kann." Und darum ist der einstige Keeper vom FC Tirol "wie ein Hooligan, den niemand besonders mag und der sich plötzlich in ein Mädchen aus einem benachbarten Hof verliebt und sich zum Besseren wendet".

So etwas ist jene Poesie, die bekanntlich auch (wenn nicht vor allem) Lothar Matthäus eigen ist. Bei einem Empfang bei Wladimir Putin sagte er zum Präsidenten: "Dies ist einer der besten World Cups, den ich in den vergangenen 40 Jahren gesehen habe." Vor 40 Jahren war – wir erinnern und oder ergoogeln es – das Obristen-Argentinien. Und somit, ja, Córdoba. (sid, wei, 6.7.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland am Samstag:

Russland – Kroatien (Sotschi, Stadion Fischt, 20.00 Uhr MESZ/live ORF eins, SR Ricci/BRA).

Russland: 1 Akinfejew – 2 Fernandes, 3 Kutepow, 4 Ignaschewitsch, 13 Kudriaschow, 14 Granat – 19 Samedow, 11 Sobnin, 7 Kusjajew, 17 Golowin – 22 Dsjuba

Ersatz: 12 Lunew, 20 Gabulow – 5 Semenow, 23 Smolnikow, 6 Tscheryschew, 8 Gasinski, 9 Dsagojew, 15 Al. Mirantschuk, 16 An. Mirantschuk, 21 Jerochin, 10 Smolow

Es fehlt: 18 Schirkow (Schienbeinverletzung)

Teamchef: Stanislaw Tschertschessow

Kroatien: 23 Subasic – 2 Vrsaljko, 6 Lovren, 21 Vida, 3 Strinic – 7 Rakitic, 11 Brozovic – 18 Rebic, 10 Modric, 4 Perisic – 17 Mandzukic

Ersatz: 1 Livakovic, 12 L. Kalinic – 5 Corluka, 13 Jedvaj, 15 Caleta-Car, 22 Pivaric, 8 Kovacic, 14 Bradaric, 19 Badelj, 9 Kramaric, 20 Pjaca

Es fehlt: 16 N. Kalinic (nicht mehr im Kader)

Teamchef: Zlatko Dalic