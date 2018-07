Provokante Posen und Rührendes beim Bachmannpreis

Corinna Sievers, Ally Klein und Tanja Maljartschuk trugen am Freitag ihre Texte vor

Ist der Arztroman von früher im 21. Jahrhundert und in der #MeToo-Debatte angekommen? Wie spricht man sachlich über einen Porno? Vor diese Übung stellte die Corinna Sievers die Jury. Ihre Heldin ist wie sie selbst Kieferorthopädin – dazu aber noch Erotomanin. Sie verführt Patienten auf dem Behandlungsstuhl. Dafür nutzt sie jede Menge derbe und explizite Sprache. Literarisch nicht radikal genug, zu sehr provokante Pose, zu sehr werde männliche Fantasie bedient, so der Tenor. Viel war von Macht die Rede, dass die Frau aber eher Probleme habe, entging der Jury in dem Text. Jedenfalls spannend dürfte am Montag in Frau Sievers Praxis werden, ob alle Patienten zwischen Fiktion und Autobiografie unterscheiden können.

Mittels exzessiver Beschreibung um Intensität bemüht erzeugte Ally Klein danach eher Langeweile. "Ich öffnete die Augen, ich glaubte meine Augen geöffnet zu haben" – eine Seite Handlung blies sie so ohne Gewinn für den Rezipienten auf sieben Seiten Text auf. Darein mischten sich ungelenke Bilder. Die Jury war zur Hälfte angetan, lobte etwa den Bezug des Textes auf das Sinnliche, Körperliche statt auf Diskurse.

Die seit 2011 in Wien lebende Ukrainerin Tanja Maljartschuk erzählte von einer dementen alten Frau, die einen illegalen Einwanderer für ihren früheren Mann hält. Er beginnt, sich um sie zu kümmern. Eine ganz einfach gebaute, allerdings rührende Geschichte, die mehrere aktuelle Themen (Migration, Integration, Pflege) verquickt. Dafür gab es einhelliges Lob. Klaus Kastberger stellte großen Erfolg bei Verlagen in Aussicht. So geboten der ganz klassisch erzählte Text inhaltlich sein mag, stilistisch wäre er als Gewinner eines Literaturpreises ein biederes Signal. (Michael Wurmitzer, 6.7.2018)