Outlook.com erhält "Dark Mode"

Microsoft verspricht "besten dunklen Look aller Mail-Dienste"

Ob am Smartphone oder am Desktop: Immer mehr Hersteller bieten für ihre Dienste auch einen sogenannten "Dark Mode" oder "Night Mode" an, bei dem die gesamte Oberfläche in ein dunkles Design gehüllt wird. Nun zieht auch eine der Branchengrößen für seinen Mail-Dienst nach.

Outlook.com

Ein Microsoft-Mitarbeiter bestätigt in einem Support-Eintrag, dass das Unternehmen derzeit an einem Dark Mode für Outlook.com arbeitet. Die diesbezüglichen Arbeiten seien bereits seit Monaten im Laufen, dass es so lange dauert, erklärt der Angestellte folgendermaßen: Man wolle den besten Dark Mode aller führenden E-Mail-Clients anbieten.

Ein ähnliches Theme hatte Microsoft bereits letztes Halloween vorübergehend bei Outlook.com benutzt, danach aber rasch wieder deaktiviert. Nun soll es aber bald sämtlichen Nutzern zur Verfügung stehen.

Relationen

Auch wenn Outlook.com nicht mit den Nutzungszahlen von Googles Gmail mithalten kann, so erfreut sich der Service doch weiterhin durchaus großer Popularität. So spricht Microsoft von 400 Millionen aktiven Nutzern. Erst unlängst hatte man zudem einen größeren Schwall an Neuerungen für den Webmail-Dienst angekündigt. (red, 6.7.2018)