Deutsche Produktion überraschend stark gestiegen

Im Mai gab es in der deutschen Industrie einen deutlichen Zuwachs an Aufträgen

Berlin – Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai so kräftig hochgefahren wie seit November nicht mehr. Industrie, Bau und Versorger stellten zusammen um 2,6 Prozent mehr her als im Vormonat, teilte das deutsche Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Ökonomen hingegen hatten nur mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von 1,3 Prozent im April.

"Durch die Konstellation der Feier- und Brückentage wurden die Ergebnisse im April etwas unter- und im Mai etwas überzeichnet", erklärte das Ministerium.

Die Industrieproduktion kletterte im Mai um 2,7 Prozent. Die Firmen sammelten nach vier Rückgängen 2,6 Prozent mehr Aufträge ein und damit mehr als erwartet. Die Baubranche meldete ein Produktionsplus von 3,1 Prozent. Die Energieerzeuger kamen auf ein Plus von 0,8 Prozent. (APA, 6.7.2018)