Pompeo zu Gesprächen über nukleare Abrüstung in Pjöngjang

USA wollen mehr Details über geplante Denuklearisierung

Pjöngjang – US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Gesprächen über die von Nordkorea zugesagte atomare Abrüstung in Pjöngjang eingetroffen. Ziel des Besuches ist es, von Nordkorea mehr Details über die geplante Denuklearisierung zu erhalten.

Pompeo wurde am Freitag am Flughafen der nordkoreanischen Hauptstadt von Kim Yong-chol, einem engen Mitarbeiter von Machthaber Kim Jong-un, sowie Außenminister Ri Yong-ho empfangen.

Der nordkoreanische Machthaber hatte im Juni bei einem historischen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump die vollständige atomare Abrüstung seines Landes zugesagt. Genauere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden jedoch nicht genannt, weshalb die Vereinbarung als zu vage kritisiert wird. Pompeos Aufgabe ist es nun, diese Details auszuhandeln. Die USA hoffen zudem auf Aufklärung über das genaue Ausmaß des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms.

"Einige Details"

Sein Ziel sei es, "einige Details" über die Verpflichtung Nordkoreas zur vollständigen atomaren Abrüstung zu erhalten und die Umsetzung der zwischen Trump und Kim getroffenen Vereinbarung voranzutreiben, sagte Pompeo auf dem Flug nach Pjöngjang mitreisenden Journalisten. Er erwarte, dass Pjöngjang dasselbe wolle.

Auf dem Programm stand zunächst ein Mittagessen des US-Außenministers und seiner Delegation mit Kim Yong-chol. Erstmals wird Pompeo auch die Nacht in Nordkorea verbringen, bevor er am Samstag nach Tokio weiterreist. Dort will er die Außenminister Japans und Südkorea über die Ergebnisse seiner Gespräche unterrichten. (APA, 6.7.2018)