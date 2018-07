Funkhausorchester spielt "Lindenstraßen"-Musik live ein

Joachim Luger verabschieden sich nach mehr als 30 Jahren von der Serie

Köln – Nach 33 Jahren verabschiedet sich Joachim Luger in der Rolle des Hans Beimer von der "Lindenstraße" – mit Serien-Tod inklusive. Die Folge 1685 wird am Sonntag, den 2. September um 18.50 Uhr auf ARD gezeigt. Zu diesem ganz besonderen Abschied findet ein Live-Experiment statt: das WDR Funkhausorchester wird die Musik der Folge live zu den Szenen spielen, Fans der Serie können in Köln dabei sein.

52 Musiker befinden sich dann im Großen Sendesaal des WDR im Funkhaus am Kölner Wallrafplatz. Im Publikum werden auch Schauspieler, sowie Verantwortliche der Serie anwesend sein. Die Musik wurde eigens für die Folge von Christian Schlumpf, Michael Duss und Martin Skalsky komponiert. (red, 5.7.2018)