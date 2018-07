Schrammelklang-Festival setzt auf Balkan-Schwerpunkt

Von Freitag bis Sonntag wird wieder über gängige Genregrenzen hinweg rund um den idyllischen Herrensee in Litschau aufgespielt

Litschau – Offenheit statt Verengung: Sich nicht an vordergründige Genregrenzen oder Heimatzuschreibungen zu halten ist beim Schrammelklang-Festival im Waldviertel längst zu einer guten Tradition geworden. "Von Wien zum Balkan" heißt das Motto, unter dem von Freitag bis Sonntag rund 100 Künstlerinnen und Künstler rund um den idyllischen Herrensee in Litschau aufspielen werden.

foto: arne reinhardt Bestreiten heuer das Finale des Schrammelklang-Festivals in Litschau: Fanfare Ciocărlia.

Viel Blech gibt es sowohl zum Auftakt als auch zum Abschluss: Während das heimische siebenköpfige Bläserensemble Federspiel das dreitägige Festival am Freitagabend im Herrenseetheater eröffnet, sollte die ungestüme Balkan-Brass-Band Fanfare Ciocărlia ebendort am Sonntagabend für ein furioses Finale sorgen.

Bunt präsentiert sich auch das Programm dazwischen. So gibt es am Eröffnungsabend mit dem Frauen-Quartett Madame Baheux und Turumtay & Zaric feat. Birgit Denk weitere Verschränkungen von Wiener und Balkan-Musik. Tini Kainrath, Peter Havlicek, Tommy Hojsa und Bertl Mayer würdigen am Samstag die 2017 verstorbene Wienerlied-Legende Karl Hodina. Außerdem im Herrenseetheater zu sehen u. a. Erwin Steinhauer & Klezmer Reloaded Extended sowie die Wiener Tschuschenkapelle.

Hauptschlagader Schrammelpfad

Als nachmittägliche Hauptschlagader des Festivals fungiert erneut der bewährte Schrammelpfad mit seinen mittlerweile zehn Naturbühnen rund um den Herrensee. Dort zu hören ist u. a. Tini Trampler, die vor kurzem zwei korrespondierende Alben ("Lieder an die Städte der Welt" und "Lieder an die Stadt Wien") veröffentlicht hat, die sich perfekt in ein Festival einfügen, das sich mit einer bloßen Nabelschau begnügt.

foto: karl satzinger Bringen heuer Autor Antonio Fian mit: Kollegium Kalksburg auf einer der zehn Naturbühnen des Schrammelklang-Festivals.

Publikumslieblinge und Genregrößen wie das Trio Lepschi und die Neuen Wiener Concert Schrammeln kreuzen ihre Wege mit dem slowenischen Akkordeonisten Jure Tori oder einem Trio, das den Odessa geborenen Saxofonisten Andrej Prozorov mit Bassist Walter Singer und Akkordeon-Kapazunder Christian Bakanic vereint. Das Kollegium Kalksburg bringt heuer übrigens Autor Antonio Fian mit. Darf man den Vorhersagen trauen, wird heuer auch eine ganz besonders erfreuliche Tradition des Festivals gewahrt: jene des guten Wetters. (glicka, 5.7.2018)