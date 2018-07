Nach Tod von Frontman Demba Nabé: Seeed wollen weitermachen

Bandkollege Frank Dellé postete ein Video auf Instagram, in dem er erklärt, dass es weitergehen wird, in welcher Form, sei allerdings noch offen

Nachdem Demba Nabé, Sänger der deutschen Dancehall-Band Seeed, vor rund einem Monat überraschend gestorben war, machte sich Verunsicherung breit, was in Zukunft mit der Band geschehen werde. Am Mittwoch postete Frank Dellé, ebenfalls einer der Seeed-Sänger, ein Video auf Instagram, in dem er erklärt, dass die Band auf jeden Fall weitermachen wird.

Er wolle sich bedanken "für die Zurückhaltung und Anteilnahme, was meinen Kollegen Demba betraf", so Dellé. Es sei ein herber Verlust, und er habe keine Worte dafür, "es muss allerdings weitergehen".

Er arbeite weiter an seinen Projekten, und "auch mit Seeed werden wir irgendwie spielen, wir machen uns natürlich Gedanken, wie und in welcher Form, aber klar ist, dass wir spielen werden".

Anfang Mai hatte die Band neue Konzerte angekündigt, darunter auch zwei Österreich-Termine in Linz und Wien. (red, 5.7.2018)