Fotoausstellung "Other Stories" zeigt Leben zwischen Grenzen und Freiheit

Eine Gruppe junger Männer aus Afghanistan und dem Iran dokumentieren ihr neues Leben in Wien

Als Flüchtling sein Land verlassen zu müssen verändert die Perspektive auf das eigene Leben. Die Auseinandersetzung mit dieser neuen Situation stand im Fokus eines Projekts, das Fotografin Andrea Zehetner gemeinsam mit jungen Männern aus Afghanistan und dem Iran realisierte.

foto: andrea zehetner

Die Gruppe begab sich auf Fotosafari und dokumentierte ihr Leben zwischen Grenzen und Freiheit. Die Ergebnisse werden am 5. Juli unter dem Titel "Other Stories" im Ausstellungsraum Zimmer in Wien präsentiert und werden bis Ende Juli zu sehen sein. (jak, 5.7.2018)