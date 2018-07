Spenden mit Karte: Kirche baut elektronischen Klingelbeutel

Evangelische Kirche in Deutschland will elektronische Zahlung bei Gottesdiensten ermöglichen

Die evangelische Kirche will künftig bei Messen Spenden nicht nur in Form von Münzen und Scheinen entgegennehmen. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat ein Sammelgerät gebaut, das sowohl einen Sammelbeutel hat, aber auch elektronische Zahlung unterstützt.

Akzeptiert auch kontaktlose Zahlungen

Das schon zum Patent angemeldete "Gläubigen-Gadget" verfügt über Elektronik für kontaktlose Zahlungen. Gottesdienstbesucher können der Organisation damit auch per Bankomat- oder Kreditkarte Geld zukommen lassen. Unklar ist, ob sich der voreingestellte Spendenbetrag während der Kollekte ändern lässt, da keine Eingabetasten auf dem Klingelbeutel 2.0 zu sehen sind.

Zuerst wird das Gerät nur in den regionalen Kirchen zum Einsatz kommen. Jedoch wird noch heuer darüber diskutiert, ob man die Geräte bundesweit in die Gotteshäuser bringen wird. Zudem will man auch Automaten für Spenden per Karte an Kirchenausgängen platzieren und auch eine App für die Kollekte entwickeln. (red, 05.07.2018)