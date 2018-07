Gesetz zum Zwölfstundentag tritt schon im September in Kraft: Opposition empört

SPÖ, Neos und Liste Pilz kritisieren Bruch mit parlamentarischen Gepflogenheiten, Regierung sagt, sich an Geschäftsordnung gehalten zu haben

Wien – Mit einem harten Schlagabtausch über die richtige parlamentarische Vorgehensweise hat die Nationalratsdebatte zum Zwölfstundentag am Donnerstag begonnen. Regierungsparteien und Opposition gerieten dabei aneinander. ÖVP und FPÖ wollen die geplante Reform des Arbeitszeitgesetzes bereits am heutigen Donnerstag beschließen. Neu ist, dass das Gesetz nicht wie geplant erst im Jänner 2019, sondern bereits im September 2018 in Kraft treten wird.

Live: Nationalratssitzung zum Arbeitszeitgesetz

Die Klubobleute von SPÖ, Neos und Liste Pilz kritisierten zum Auftakt der Sitzung mit scharfen Worten, dass sie erst aus den Medien über diese Änderung erfahren haben. Den entsprechenden Abänderungsantrag zum Gesetz habe die Opposition vor Beginn der Parlamentssitzung gar nicht erhalten, sagte SPÖ-Klubchef Andreas Schieder. Neos-Klubobmann Matthias Strolz kritisierte dies als Verletzung des Fair Play gegenüber der Opposition und rief Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) dazu auf, dagegen vorzugehen.

Die Regierungsparteien widersprachen: FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz erklärte, dass man sich strikt an die Geschäftsordnung des Nationalrates gehalten habe. Anschließend berichtete er von angeblichen Drohungen gegen Abgeordnete der Regierungsparteien, von wem es die wann genau gegeben haben soll, sagte er nicht.

Darauf folgte ein kurzes Zwischenspiel in Form einer Fragestunde an Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache zu diversen Themen, von Dienstrecht bis zu Kinderbetreuung und sexuellem Missbrauch im Sport.

foto: apa Klubobleute der Parteien stehen zusammen und beraten über die weitere Vorgangsweise nach der Kritik an den parlamentarischen Abläufen.

Die Debatte zur Arbeitszeit soll in wenigen Minuten aufgenommen werden. (András Szigetvari, 5.7.2018)