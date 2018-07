Seehofer wegen Entscheidung im Asylstreit in Wien

Vor dem Besuch des deutschen Innenministers bekräftigte Vizekanzler Strache (FPÖ), dass es keine Asyllösung zulasten Österreichs geben werde

Berlin – Kurz vor dem Besuch von Innenminister Horst Seehofer (CSU) an diesem Donnerstag in Wien hat Österreich bekräftigt, keine Lösung des deutschen Asylstreits zu seinen Lasten zu akzeptieren. "Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in Österreich plötzlich für die Fehler der deutschen Politik bestraft werden sollen", sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) der "Bild"-Zeitung.

Strache lobt Bayern

Zugleich lobte Strache die CSU und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. "Kopiert oder nicht – es ist jedenfalls schön, dass die eigene freiheitliche Position sich auf Dauer auch in anderen europäischen Ländern und auch in der BRD durchsetzt, nach jahrelangen Anfeindungen", beantwortet Strache die Frage, ob die CSU in Deutschland Positionen der FPÖ vertrete. "Eine weitere Wirtschaftszuwanderung in unser Sozialsystem wollen wir nicht. Und es ist gut, dass Markus Söder das genauso sieht", zitiert die "Bild"-Zeitung Strache.

Seehofer ist am Vormittag zunächst noch im Deutschen Bundestag, fliegt dann nach Wien und will dort mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Strache ausloten, ob Österreich bereit wäre, bestimmte Flüchtlinge aus den geplanten Transitzentren aufzunehmen. Dabei geht es um jene Menschen, für deren Asylverfahren ein anderes EU-Land zuständig wäre, das aber wiederum mit Deutschland keine Rücknahmevereinbarung abschließen will – wie bisher etwa Italien.

Zustimmung aus Österreich als zentraler Baustein

Eine Zustimmung Österreichs ist deshalb der zentrale Baustein für den gesamten Asylkompromiss, mit dem CDU und CSU nach wochenlangem Streit den Bruch ihres Bündnisses und damit der Bundesregierung vorerst abgewendet haben.

Nach Seehofers Rückkehr geht es am Abend gleich weiter: Dann wollen Union und SPD bei einem weiteren Spitzentreffen über den Unionsvorschlag verhandeln – eine Einigung scheint nicht ausgeschlossen. (APA, dpa, red, 5.7.2018)