Rapid eröffnet Cup in Kufstein, Salzburg in Oedt

Titelhalter Sturm gastiert in 1. ÖFB-Cup-Runde im Burgenland

Wien – Titelverteidiger Sturm Graz gastiert in der ersten Runde des ÖFB-Fußball-Cups 2018/19 beim ASV Siegendorf im Burgenland. Dies ergab die Auslosung der Auftaktrunde am Mittwochabend in Wien. Der ÖFB-Cup feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Der Finalspielort zum runden Jubiläum ist am 1. Mai 2019 die neu gestaltete Heimstätte der Wiener Austria.

In der ersten Runde, die von 20. bis 22. Juli und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt in die neue Saison gespielt wird, trifft Red Bull Salzburg auf ASKÖ Oedt aus Oberösterreich. Rapid bekommt es mit dem FC Kufstein, die Austria mit dem Wiener Stadtligisten A XIII Auhof Center zu tun. Die Außenseiter bestreiten dabei jeweils Heimspiele. (APA, 4.7.2018)

1. Runde UNIQA-ÖFB-Cups 2018/19: (Bundesligisten hervorgehoben)

WSC Hertha Wels – LASK

SVG Reichenau – Kapfenberger SV

USK Anif – WSG Wattens

SV Allerheiligen – SV Mattersburg

Dornbirner SV – SV Ried

FC Kufstein – Rapid Wien

ASV Siegendorf – Sturm Graz

SC Team Wiener Linien – Wacker Innsbruck

ASK Ebreichsdorf – Vorwärts Steyr

SC/ESV Parndorf – SCR Altach

SK Maria Saal – SKN St. Pölten

FC Karabakh Wien – SC Wiener Neustadt

VfB Hohenems – Floridsdorfer AC

ASKÖ Oedt – FC Red Bull Salzburg

FCM Traiskirchen – Austria Klagenfurt

SC Neusiedl/See – Admira Wacker

ATSV Stadl-Paura – Blau-Weiß Linz

A XIII Auhof Center – Austria Wien

Union Gurten – Wolfsberger AC

FC Kitzbühel – SV Lafnitz

SV Grödig – TSV Hartberg

Deutschlandsberger SC – SKU Amstetten

USV Scheiblingkirchen-Warth – Austria Lustenau

USV Mettersdorf – SV Horn

SV Leobendorf – SV Neuberg

GAK – FC Mannsdorf

FC Lendorf – ASK-BSC Bruck/Leitha

FC Stadlau – FC Gleisdorf

SAK Klagenfurt – VST Völkermarkt

UVB Vöcklamarkt – FC Alberschwende

FC Pinzgau Saalfelden – SV Straßwalchen

SC Schwaz – FC Dornbirn

Spielplan:

1. Runde am 20. bis 22. Juli 2018

2. Runde am 25./26. September 2018

3. Runde am 30./31. Oktober 2018

Viertelfinale am 16./17. Februar 2019

Semifinale am 2./3. April 2019

Finale am 1. Mai 2019 in der Generali-Arena in Wien