USA bereit zu Autozollverzicht, falls auch Europa verzichtet

"Handelsblatt": Erklärung von US-Botschafter Grenell gegenüber Chefs deutscher Autokonzerne bei Treffen am Mittwoch

Berlin – US-Botschafter Richard Grenell hat laut einem Medienbericht führenden deutschen Automanagern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet.

Bei einem Treffen am Mittwoch in der US-Botschaft in Berlin habe Grenell den Chefs unter anderem von BMW, Daimler und Volkswagen mitgeteilt, er sei beauftragt, eine Lösung mit Deutschland und der EU zu suchen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

Komplett-Verzicht

Demnach habe Grenell erklärt, die USA seien bereit zu einer Null-Lösung, also zu einem Komplett-Verzicht der USA auf Autozölle, wenn auch Europa darauf komplett verzichte.

An dem Treffen nahmen der Zeitung zufolge unter anderem Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Chef Harald Krüger und VW-Chef Herbert Diess sowie auch namentlich nicht genannte Chefs großer Autozulieferer teil. In dem Gespräch soll Grenell von einem "Momentum" gesprochen haben, das es zu nutzen gelte. (APA/Reuters, 4.7.2018)