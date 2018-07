LASK holt Torhüter Gebauer von Ried

36-Jähriger unterschrieb bei Linzern bis 2021

Ried im Innkreis – Der LASK hat auf den Abgang von Pavao Pervan reagiert und mit Thomas Gebauer einen neuen Torhüter geholt. Die SV Ried teilte am Mittwoch mit, dass der 36-Jährige nach über zehn Jahren bei den Innviertlern nach Linz wechselt. Der LASK bestätigte die Personalie, Gebauer unterschrieb demnach einen Vertrag bis 2021 beim Bundesligisten.

Wie die in der Europa-League-Qualifikation engagierten Linzer erklärten, soll Gebauer "vor allem unsere jungen Torhüter unterstützen". Nach Pervans Abgang zum VfL Wolfsburg baut der LASK auf den bisherigen Ersatzkeeper Alexander Schlager und den von St. Pölten zurückgekehrten Filip Dmitrovic. Beim Letzterem zieht sich laut Angaben des LASK ein Einbürgerungsverfahren noch in die Länge. Deshalb sei man aufgrund der Ausländerregelung gezwungen gewesen, zu handeln.

Chance

Der gebürtige Bayer Gebauer hat seit Oktober 2012 die österreichische Staatsbürgerschaft. Für Ried spielte er seit 2006, dabei über 300 Mal im Oberhaus. Die Rieder schafften den Wiederaufstieg in der vergangenen Saison aber nicht und spielen damit vorerst in der neuen 2. Liga weiter.

"Wir wollten ihm die Chance, in dieser Saison in der Bundesliga und auch international zu Einsätzen zu kommen, nicht verbauen", betonte Rieds Manager Franz Schiemer in einer Aussendung. Gebauer meinte, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. "Ich weiß, dass ich mit meiner Entscheidung jetzt viele verletzen werde. Mit 36 Jahren aber nochmals die Chance auf einen langfristigen Vertrag bei einem Bundesligisten zu bekommen, ist nicht selbstverständlich", sagte der Torhüter. Ried bleibe "immer in meinem Herzen". (APA, 4.7.2018)