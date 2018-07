"Radikaler Graf" hatte Kopie der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung

Zweite bekannte Pergament-Abschrift des historischen Dokuments wurde der Öffentlichkeit präsentiert

foto: apa/afp/west sussex county counc Gut verwahrt und fast vergessen: die "Sussex Declaration".

London – Im vergangenen Jahr stieß ein Forscherteam in einem Archiv der südenglischen Stadt Chichester in der Graftschaft West Sussex auf eine Seltenheit: Eine auf Pergament verfasste Abschrift der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 – die zweite ihrer Art weltweit, soweit bekannt. Analyse und Bestätigung der Authentizität des historischen Dokuments konnten rechtzeitig abgeschlossen werden, um die "Sussex Declaration" zum Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die beiden Harvard-Forscherinnen Danielle Allen und Emily Sneff vermuten, dass die Abschrift aus den 1780er Jahren stammt und in New York oder Philadelphia angefertigt wurde. Ins Vereinigte Königreich soll das Dokument durch den britischen Adeligen Charles Lennox (1735-1806) gelangt sein, den dritten Graf von Richmond. Ihm wurde der Spitzname "der radikale Graf" verliehen, weil er trotz seiner Herkunft sowohl mit der irischen Selbstverwaltung als auch der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung sympathisierte. Im eigenen Land setzte er sich zudem für eine Reformierung des Wahlrechts ein. (red, 4. 7. 2018)