TV-Tipps für Donnerstag, 5. Juli

Re: Schmelzende Arktis Mit Klimaforschern in der Arktis: Die Temperatur steigt in Ny Ålesund auf Spitzbergen rund 15-mal so schnell wie im Rest der Welt. Die Forscher der deutsch-französischen Forschungsstation im nördlichsten Dorf der Welt beobachten und messen die bedrohlichen Veränderungen und sind auf der Hut vor den gefährlichen Eisbären. Bis 20.15, Arte

Radiotipps für Donnerstag

8.00 PODCAST

Standard-Serienreif Folge sechs: Redakteurin Doris Priesching spricht mit Arte-Programmchef Bernd Mütter über dessen Lieblingsserie Bad Banks. derStandard.at/Serienreif

9.00 PODCAST

Falter Radio: Nachbar Deutschland in Not und wir Was bedeutet die Koalitionskrise in Berlin für Österreich und Europa? Dazu Klaus Prömpers (ZDF), EU-Experte Paul Schmidt, Politikwissenschafterin Sonja Puntscher-Riekmann und Juso-Chef Kevin Kühnert. falter.at/radio

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama Österreich, Deutschland und andere mitteleuropäische Länder sollten mehr eigenes Soja anbauen, um die Abhängigkeit von folgenschweren Importen zu verringern. Bis 19.05, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Ich finde das Konzept der Muttersprache reaktionär" Manfred Mittermayer im Gespräch mit Senthuran Varatharajah, deutscher Schriftsteller tamilischer Herkunft. Sendung vom Oktober 2017. Bis 21.55, Ö1 (Doris Priesching, 5.7.2018)