Unklarer denn je: Wann die britischen Bären verschwanden

Archäologin hält zwei weit auseinander liegende Szenarien für am wahrscheinlichsten

Nottingham – In Großbritannien weiß man erstaunlich wenig über das einstmals größte Raubtier des Landes: So resümiert die Archäologin Hannah O'Regan den Forschungsstand zur Frage, wann und warum die britischen Braunbären ausgestorben sind. Und die Frage bleibt weiter ungelöst.

O'Regan analysierte mit Kollegen bekannte Funde (prä-)historischer Braunbären, von denen es eigentlich gar nicht so wenige gibt: Oft sind es Felle, die Menschen als Grabbeigaben mit auf den letzten Weg gegeben wurden. Auch Klauen und sogar ganze Skelette wurden entdeckt – in Höhlen ebenso wie in den Überresten von Feuerbestattungen. Zumindest 57 Fundstätten konnten auch datiert werden und reichen von der Zeit vor 4.000 Jahren bis ins Mittelalter.

Herkunft unklar

Das Problem: Es lässt sich nicht sagen, woher diese Tiere stammten. Während der römischen Okkupation und auch ab dem Mittelalter dienten gefangene Bären dem Gaudium von Zuschauermengen. Mit lebenden Tieren wie auch Produkten aus Kadaverteilen wurde ein schwunghafter Handel getrieben – als Quelle dienten laut O'Regan Importe vom Kontinent. Eine Aussage über etwaige einheimische Bärenpopulationen sei daraus nicht ableitbar.

Zwei Szenarien hält die Forscherin für die wahrscheinlichsten: Entweder verschwanden die britischen Braunbären im Frühmittelalter (beziehungsweise wurden in dieser Zeit ausgerottet). Oder das Ganze spielte sich schon wesentlich früher ab, am Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit. Im Nordwesten Europas wäre das vor etwa 4.000 Jahren gewesen.

Welches der beiden Szenarien – oder möglicherweise doch ein anderes – zutrifft, lässt sich laut O'Regan derzeit unmöglich sagen. Es gebe aber noch eine ganze Reihe undatierter Funde: Vielleicht werde sich durch deren Analyse allmählich ein erkennbares Muster abzeichnen. (red, 5. 7. 2018)