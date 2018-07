Neuer Vergiftungsfall nahe Salisbury erinnert an Affäre um Agent Skripal

Medienberichte: Symptome sehr ähnlich wie bei vergiftetem russischem Doppelspion – Fall vom Samstag erst jetzt öffentlich

Erst wenige Wochen ist es her, dass Spezialisten in Marsmännchenkluft unter sorgfältiger Polizeibewachung die Bewohner von Salisbury erschreckten und ihre Ermittlungsergebnisse die Beziehungen zwischen London und Moskau nachhaltig störten. Nun hat die Kripo erneut öffentliche Plätze in dem lieblichen Provinzstädtchen abgesperrt: Vier Monate nach der Vergiftung des russischen Ex-Spions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia wurden im wenige Kilometer entfernten Amesbury erneut eine Frau und ein Mann bewusstlos aufgefunden. Beide schweben in Lebensgefahr.

Die Polizei der südenglischen Grafschaft Wiltshire machte die dramatische Nachricht am Dienstagabend öffentlich. Demnach waren die Opfer bereits am Samstagabend in einer Neubausiedlung am Rande von Amesbury gefunden und ins Bezirksspital von Salisbury eingeliefert worden. Zunächst habe man verschmutzte Drogen wie Heroin oder Kokain als Ursache vermutet, so die Polizei. Weitere Tests seien bisher nicht abgeschlossen. "Einstweilen ist nicht klar, ob ein Verbrechen vorliegt." Britische Boulevardzeitungen schrieben unter Verweis auf Quellen aber, die Symptome der Vergifteten seien jenen der Skripals "sehr ähnlich".

Teilnehmer an Gemeindefest

Gemeinsam mit ungenannten "Partner-Organisationen", womit der Geheimdienst MI5 sowie die Terrorspezialisten von Scotland Yard gemeint sein dürften, hat die Kripo Salisbury den rätselhaften Fall zu einem "wichtigen Vorkommnis" erklärt. In Amesbury und Salisbury werden Gebäude und öffentliche Plätze einer genauen Prüfung durch ABC-Spezialisten des Forschungszentrums Porton Down unterzogen, das etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Ortschaften liegt. Untersucht wird britischen Medienberichten zufolge ein Zentrum der örtlichen Baptisten, wo am Samstagnachmittag ein Gemeindefest gefeiert wurde. Offenbar gehörten die späteren Opfer zu den Teilnehmern. Sie seien aber "nicht Angehörige unserer Gemeinde", erläuterte ein Sprecher. Ein kleiner Park sowie eine Arztpraxis in Salisbury wurde ebenfalls zeitweise abgesperrt.

Mitten in dem Provinzstädtchen waren Anfang März der pensionierte Doppelagent Sergej Skripal, damals 66, und seine 33-jährige Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden. Nach wochenlanger Behandlung im Krankenhaus von Salisbury konnten beide mittlerweile entlassen werden; sie sind aus dem öffentlichen Rampenlicht verschwunden.

Gegenseitige Ausweisungen

Nach intensiven Tests bestätigte die Organisation zur Ächtung von Chemiewaffen OPCW: Die Skripals waren Opfer eines Anschlags mit einem Nervengift namens Nowitschok ("Neuling"). Da dies aus sowjetischer Forschung stammte, fiel der Verdacht auf Skripals Heimatland Russland als Drahtzieher für den ersten Einsatz einer Chemiewaffe in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Großbritannien und seine Verbündeten wiesen gemeinsam rund 140 russische Diplomaten, darunter viele Spione, aus; Moskau reagierte mit der gleichen Zahl an Ausweisungen.

Viele der Umstände des ungewöhnlichen Mordanschlages bleiben mysteriös. Wer hatte ein Interesse an der öffentlichen Hinrichtung eines Mannes, den der Westen 2010 gegen inhaftierte russische Agenten ausgetauscht hatte? Wer verfügte über den seltenen Kampfstoff, aber offenbar über zu wenig Know-how, um das gewünschte Ergebnis, also den Mord, zu erzielen? Oder war die Warnung an Verräter des russischen Staates genug, unabhängig vom Ausgang der langwierigen Krankenhausbehandlung? Moskaus wütende Dementis tat London als "Nebel von Lügen, Halbwahrheiten und Verschleierung" ab, so beispielsweise MI5-Chef Andrew Parker. (Sebastian Borger, 4.7.2018)